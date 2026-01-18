LE LAC DE LAVE DE FONTÈS

Fontès Hérault

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le lac de lave du Péchet provient des anciens volcans de Fontès, éteints il y a environ 1 million d’années.

Transformé en carrières de pierres, il n’est aujourd’hui plus exploité et fait partie des curiosités géologiques du département de l’Hérault et de son Géoparc Terres d’Hérault.

Partez à la découverte de cet espace naturel unique et préservé. L’occasion d’en apprendre davantage sur l’activité volcanique du territoire, entre histoire et observation des paysages.

Prévoir eau, chaussures et tenue adaptées.

Places limitées, sur inscription.

Par l’association Groupement Minéralogique du Clermontais et le service Patrimoine du Salagou Coeur d’Hérault. .

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

English :

The Péchet lava lake originates from the ancient Fontès volcanoes, extinguished around 1 million years ago.

