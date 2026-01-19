Le lac des cygnes Alençon

Le lac des cygnes

Le 25 mars 2026 à 20h

Parc des expositions Anova, 171 rue de Bretagne, 61000 Alençon

L’International Festival Ballet présente au parc des expositions Anova le 25 mars Le Lac des cygnes, féérie de beauté, d’élégance et de grâce.

Le Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de danse des quatre petits cygnes bien au-delà du public amateur de ballet. En bref une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà.

Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’International

Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

Musique P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie L. Ivanov et M. Petipa

Scénographie et costumes V. Okunev

Tarifs

Carré Or 74€

Catégorie 1: 62€

Catégorie 2 50€

Enfant 12 ans 39€

Billetterie en ligne https://www.festivalballet.fr/billetterielac-des-cygnealen%C3%A7on .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 85 29 40 00

