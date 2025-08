Le Lac des Cygnes Anzin

Le Lac des Cygnes

1 Esplanade des Rives Créatives de l’Esc Anzin Nord

Tarif : 42 – 42 – 46

Début : 2025-11-13 20:00:00

« Plein de romantisme et de beauté, Le Lac des Cygnes est considéré comme le chef-d’œuvre le plus spectaculaire du répertoire de danse classique. Un thème de véritable poésie romantique, où le bien triomphe du mal.

Le Lac des Cygnes a atteint un prestige intemporel, porté par la musique inspirée de Piotr Tchaïkovski et la chorégraphie inventive et expressive de Marius Petipa. Tchaïkovski a composé ce chef-d’œuvre de manière transcendante la Suite op. 20 perpétue l’œuvre du compositeur. La chorégraphie de Petipa, reliant le corps humain aux mouvements d’un cygne, révèle son génie et sa capacité créatrice. »

Retrouvez le Lac des Cygnes, le 13 novembre à la Cité des Congrès Valenciennes

Ouverture des portes à 19h

Durée 2h30 42 .

1 Esplanade des Rives Créatives de l’Esc Anzin 59410 Nord Hauts-de-France +33 3 74 01 00 05 billetterie@francetournee.fr

