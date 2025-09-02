Le Lac des Cygnes – Ballet Classique International Le Pin Galant Mérignac

Le Lac des Cygnes – Ballet Classique International Le Pin Galant Mérignac mercredi 17 décembre 2025.

GÉNÉRAL : 43 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 37 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-12-17T20:30:00 – 2025-12-17T22:00:00

Fin : 2025-12-17T20:30:00 – 2025-12-17T22:00:00

Composé entre 1875 et 1876 par Tchaïkovski, ce symbole du ballet romantique n’a pas pris une ride. Sous la direction d’Andrey Sharaev, le Ballet Classique International lui confère élégance et justesse. Un chef d’œuvre intemporel à voir et revoir !

C’est l’œuvre la plus jouée dans l’histoire de la danse. Et pourtant, chaque interprétation donne une couleur et une résonnance particulière à l’histoire d’amour maudite entre le prince Siegfried et la belle Odette, victime d’une malédiction qui la condamne, jour après jour, à se changer en cygne. Dans la grande tradition de l’école de danse russe, la compagnie dirigée par Andrey Sharaev et basée en République Tchèque opte pour une version exigeante, servie par la scénographie spectaculaire d’Eugeny Gurenko.

Des solistes internationaux virtuoses à la partition entêtante en passant par les costumes féériques des interprètes, cette adaptation tout public offre un spectacle aussi enchanteur que techniquement maîtrisé. Du grand art !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

