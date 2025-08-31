Le Lac des Cygnes – Ballet et orchestre Cité des Congrès Nantes

Le Lac des Cygnes – Ballet et orchestre Cité des Congrès Nantes samedi 28 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 15:30 – 18:00

Gratuit : non 25 € à 69 € 25 € à 69 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/lac-des-cygnes-3.html Tout public, En famille, Jeune Public

Ballet et orchestre classique – Production originale de Franceconcert « Le Lac des Cygnes », chef-d’œuvre du ballet classique en deux actes, revient en 2025-2026 pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin. L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette reprend vie avec intensité. Odette, victime d’un sortilège cruel, est condamnée à vivre sous l’apparence d’un cygne le jour et retrouve sa forme humaine la nuit. Siegfried, fou d’amour, s’engage à briser ce sort. Arrivera-t-il à déjouer les pièges de Rothbart et à libérer Odette ? L’amour suffira-t-il pour triompher du mal ? Cette œuvre intemporelle, créée en 1875 par Piotr Ilitch Tchaïkovski et sublimée en 1895 par le chorégraphe Marius Petipa, est devenue le symbole ultime du ballet romantique. Avec des scènes légendaires comme le célèbre pas de deux et la majestueuse danse des cygnes, ce ballet continue d’enchanter des générations entières. Cette version du Lac des Cygnes propose des décors enchanteurs qui plongent les spectateurs dans un univers féerique, des costumes somptueux et un orchestre accompagnant des danseurs professionnels. Durée : 2h30 dont un entracte de 20 min. Représentations dans le grand auditorium :samedi 28 mars 2026 à 15h30 et à 20hdimanche 29 mars 2026 à 14h

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/lac-des-cygnes-3.html