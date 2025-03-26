RESOLVE – LA RAYONNE Villeurbanne

RESOLVE Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE ET SCHOOL’S OUT PRODUCTIONS PRÉSENTENT, EN ACCORD AVEC OPUS LIVE : RESOLVEpPremières parties : ICE SEALED EYES AURORE MOONBALLRESOLVE revient à Lyon en headline à La Rayonne le 21 novembre 2025 !Le groupe s’est imposé comme l’un des piliers du modern metal français, s’appuyant sur un passage remarqué au Hellfest 2023, ainsi que sur trois années de tournées internationales en tête d’affiche mais aussi aux côtés de Landmvrks, While She Sleeps ou encore Rise Of The Northstar.Resolve a écumé les salles de toute l’Europe pour défendre ses deux premiers albums, Between Me and The Machine et Human . Retrouvez-les à La Rayonne le 21 novembre, nourris par l’envie forte de partager le meilleur des deux opus avec leur public.ICE SEALED EYESBE – MetalcoreIce Sealed Eyes est un projet newcore belge qui mêle atmosphères sombres et sonorités de métal moderne, offrant un mélange unique de riffs lourds, de ruptures puissantes et de voix sincères. Leur premier album — ALTAR — est constitué d’une trilogie conceptuelle d’EPs. Les trois volets de ce triptyque, Torments, Fragments et Laments, sont liés entre eux. Chaque EP raconte une histoire différente, mais tout est imbriqué à travers la présence d’étranges papillons, reflets de nous-mêmes. Ce premier opus est une plongée profonde et introspective qui explore des thèmes allant de l’amour véritable et l’apprentissage du respect de soi, à la confrontation des conséquences violentes de ses actes et à la recherche de la force pour lâcher prise. Réputés pour leurs performances live captivantes, le groupe plonge le public au cœur d’un univers sombre et pourtant attractif, à travers une expérience immersive et intense.AUROREFR – MetalcoreAURORE est un groupe de hardcore mélodique né en 2020 à Marseille. Le groupe enregistre son premier album, SPARKS (mixé et masterisé au studio HOMELESS RECORDS) qui sort en 2023. Avec SPARKS, AURORE propose une musique énergique, juvénile et mélancolique inspirée par le punk hardcore américain, le nu metal des années 90, et le metalcore.Après plusieurs concerts à travers le sud de la France, notamment au MVRKSFEST, et la sortie du single KILL HIM ainsi qu’un EP de remix, Aurore part en tournée franco belge en 2024.Il se compose actuellement de Maxime Olinger (guitare) Clément Vauchelle (chant), Ugo Cigliano (batterie) et Lucas Dijon (basse).MOONBALLFR – Rock AlternatifMoonball est un groupe français formé par Nicolas Exposito de Landmvrks qui sort avec « Mysteryland » son premier ep. Le style du combo est décrit comme un mélange de rock alternatif et grunge. L’objet est constitué de huit titres, et on y trouve 4 titres originaux et les mêmes en version live. Heureusement, ces quatre premiers bébés procurent une satisfaction immédiate.D’entrée de jeu, la chanson-titre, concise et dotée d’un riff imparable, séduit. « Uptight » est plus punky et direct, et sonne encore plus nineties. « Scopaesthesia » sonne à peu près de la même façon mais étonne de par sa forme très peu chantée. Enfin, « Self doubt » est un autre titre plus immédiat qui fait mouche sans trop d’efforts ni d’effets. Les versions live présentent un visage légèrement plus noisy et brut, mais pas tant que ça. On peut d’ailleurs se demander ce qu’elles font là tant les différences ne sont pas flagrantes. C’est dommage finalement parce qu’à part jouer sur la durée, c’est un peu gadget. Cependant, l’ensemble se tient bien et promet de très bons moments avec Moonball.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69