Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement
Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement samedi 28 février 2026.
Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre
Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 48 – 48 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-02-28 2026-03-19 2026-05-20
Chef-d’œuvre intemporel du ballet classique, le Lac des Cygnes fait son grand retour à Lyon !
.
Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A timeless masterpiece of classical ballet, Swan Lake makes its grand return to Lyon!
L’événement Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme