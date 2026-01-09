Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 48 – 48 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-19 2026-05-20

Chef-d’œuvre intemporel du ballet classique, le Lac des Cygnes fait son grand retour à Lyon !

.

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A timeless masterpiece of classical ballet, Swan Lake makes its grand return to Lyon!

L’événement Le Lac des Cygnes Ballet et Orchestre Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-09 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme