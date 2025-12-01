LE LAC DES CYGNES Carcassonne

LE LAC DES CYGNES Carcassonne mardi 16 décembre 2025.

LE LAC DES CYGNES

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Le Lac des Cygnes de Piotr Tchaïkovski est l’œuvre par excellence du ballet classique universel et l’expression ultime de l’école de danse russe. La première a eu lieu en 1877 au théâtre Bolchoï de Moscou. Le Lac des cygnes est l’œuvre la plus jouée de l’histoire de la danse. Son intrigue passe par toute la gamme des émotions humaines entre l’amour et la magie, l’éternelle lutte entre le bien et le mal.

Le prince Siegfried fête son vingt-et-unième anniversaire et, pendant les festivités, apprend qu’au prochain bal, il devra choisir une épouse. Dans une forêt voisine, au bord d’un lac mystérieux, il est subjugué par la beauté de la princesse Odette, victime d’un sort jeté par un puissant et maléfique magicien Rothbart cygne le jour, humaine la nuit. La malédiction ne sera brisée que par l’arrivée du véritable amour. Siegfried sera également la cible de la ruse du sorcier, qui l’amènera à se promettre à la fille de Rothbart, Odile (Cygne noir), qui ressemble beaucoup à la princesse cygne, lors de la grande fête du palais. Conscient de la supercherie, le prince se rendra une nouvelle fois au lac pour se battre pour l’amour d’Odette.

Durée 2h avec un entracte de 20 mn

Compagnie BALLET CLASSIQUE INTERNATIONAL

Directeur Général Andrey SHARAEV

Maître de Ballet Elizaveta SAVINA

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Piotr Tchaikovsky?s Swan Lake is the quintessential work of universal classical ballet and the ultimate expression of the Russian school of dance. It premiered in 1877 at Moscow’s Bolshoi Theater. Swan Lake is the most performed work in the history of dance. Its plot runs the gamut of human emotions, from love and magic to the eternal struggle between good and evil.

Prince Siegfried celebrates his twenty-first birthday and, during the festivities, learns that at the next ball he must choose a bride. In a nearby forest, by a mysterious lake, he is captivated by the beauty of Princess Odette, victim of a spell cast by the powerful and evil magician Rothbart: swan by day, human by night. The curse will only be broken by the arrival of true love. Siegfried will also be the target of the sorcerer?s ruse, which will lead him to promise himself to Rothbart?s daughter Odile (Black Swan), who closely resembles the swan princess, at the palace?s great feast. Aware of the deception, the prince once again goes to the lake to fight for Odette?s love.

Running time: 2 hours with a 20-minute intermission

Company: BALLET CLASSIQUE INTERNATIONAL

General Director Andrey SHARAEV

Ballet Master Elizaveta SAVINA

German :

Pjotr Tschaikowskys Schwanensee ist das ultimative Werk des universellen klassischen Balletts und der ultimative Ausdruck der russischen Tanzschule. Die Uraufführung fand 1877 im Bolschoi-Theater in Moskau statt. Schwanensee ist das meistgespielte Werk in der Geschichte des Tanzes. Die Handlung durchläuft die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen zwischen Liebe und Magie, dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.

Prinz Siegfried feiert seinen einundzwanzigsten Geburtstag und erfährt während der Feierlichkeiten, dass er auf dem nächsten Ball eine Braut wählen muss. In einem nahegelegenen Wald an einem geheimnisvollen See wird er von der Schönheit der Prinzessin Odette überwältigt, die von dem mächtigen und bösen Zauberer Rothbart mit einem Fluch belegt wurde: Tagsüber Schwan, nachts Mensch. Der Fluch wird erst durch die Ankunft der wahren Liebe gebrochen. Auch Siegfried wird Ziel der List des Zauberers, der ihn dazu bringt, sich auf dem großen Fest im Palast Rothbarts Tochter Odile (Schwarzer Schwan) zu versprechen, die der Schwanenprinzessin sehr ähnlich sieht. Der Prinz erkennt den Betrug und begibt sich erneut an den See, um um die Liebe Odettes zu kämpfen.

Dauer: 2 Stunden mit einer 20-minütigen Pause

Unternehmen: BALLET CLASSIQUE INTERNATIONAL

Generaldirektor: Andrey SHARAEV

Ballettmeisterin: Elizaveta SAVINA

Italiano :

Il Lago dei cigni di Piotr Tchaikovsky è l’opera per eccellenza del balletto classico universale e la massima espressione della scuola di danza russa. La prima fu nel 1877 al Teatro Bolshoi di Mosca. Il Lago dei cigni è l’opera più rappresentata nella storia della danza. La sua trama ripercorre la gamma delle emozioni umane, dall’amore e dalla magia all’eterna lotta tra il bene e il male.

Il principe Siegfried festeggia il suo ventunesimo compleanno e, durante i festeggiamenti, apprende che al prossimo ballo dovrà scegliere una sposa. In una foresta vicina, in riva a un lago misterioso, rimane affascinato dalla bellezza della principessa Odette, vittima di un incantesimo lanciato dal potente e malvagio mago Rothbart: cigno di giorno, umana di notte. La maledizione sarà spezzata solo dall’arrivo del vero amore. Anche Sigfrido è oggetto dello stratagemma del mago, che lo porta a promettersi alla figlia di Rothbart, Odile (Cigno Nero), molto somigliante alla principessa cigno, durante la grande festa di palazzo. Consapevole dell’inganno, il principe si reca ancora una volta al lago per combattere per l’amore di Odette.

Durata: 2 ore con 20 minuti di intervallo

Compagnia: BALLET CLASSIQUE INTERNATIONAL

Direttore generale: Andrey SHARAEV

Maestro di ballo: Elizaveta SAVINA

Espanol :

El lago de los cisnes, de Piotr Chaikovski, es la obra por excelencia del ballet clásico universal y la máxima expresión de la escuela rusa de danza. Se estrenó en 1877 en el Teatro Bolshoi de Moscú. El lago de los cisnes es la obra más representada de la historia de la danza. Su argumento recorre toda la gama de emociones humanas, desde el amor y la magia hasta la eterna lucha entre el bien y el mal.

El príncipe Sigfrido celebra su vigésimo primer cumpleaños y, durante los festejos, se entera de que en el próximo baile tendrá que elegir novia. En un bosque cercano, junto a un misterioso lago, queda cautivado por la belleza de la princesa Odette, víctima de un hechizo lanzado por el poderoso y malvado mago Rothbart: cisne de día, humana de noche. La maldición sólo se romperá con la llegada del amor verdadero. Sigfrido también es objeto de la artimaña del hechicero, que le lleva a prometerse a la hija de Rothbart, Odile (Cisne Negro), muy parecida a la princesa cisne, en la gran fiesta de palacio. Consciente del engaño, el príncipe acude de nuevo al lago para luchar por el amor de Odette.

Duración: 2 horas con un descanso de 20 minutos

Compañía: BALLET CLASSIQUE INTERNATIONAL

Director General: Andrey SHARAEV

Maestra de ballet: Elizaveta SAVINA

