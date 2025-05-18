Le Lac des Cygnes Déols

Le Lac des Cygnes

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 50 – 50 – 74 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-03-23 20:00:00

2026-03-23

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live. Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies.

L’Allegro Moderato des danses du cygne du 2ème acte fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est connu sous le nom de danse des quatre petits cygnes bien au-delà du public amateur de ballet.

En bref une œuvre géniale d'un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà. Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l'un des meilleurs ensembles de ballet classique, l'International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille pour le théâtre Mariinski de St-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l'élégance sans limite et la légèreté insouciante de l'International Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féérique.

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

International Festival Ballet presents an enchantment of beauty, elegance and grace. An accomplished work of art accompanied by live orchestra. This ballet piece is part of the standard repertoire of all major companies.

