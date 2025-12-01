LE LAC DES CYGNES Florence Caillon Compagnie L’Eolienne Beauvais

LE LAC DES CYGNES Florence Caillon Compagnie L’Eolienne

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:15:00

Date(s) :

2025-12-10

Florence Caillon s’est lancée avec une grande réussite dans une relecture du Lac des Cygnes où elle renouvelle notre regard sur cette œuvre emblématique. Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, réarrangée par Florence Caillon elle-même, dans une partition musicale actuelle, cinq circassiennes-danseuses et circassiens-danseurs forment une étonnante communauté de cygnes noirs et blancs. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version contemporaine riche, d’une grande nouveauté de mouvement.

Florence Caillon s’est lancée avec une grande réussite dans une relecture du Lac des Cygnes où elle renouvelle notre regard sur cette œuvre emblématique. Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, réarrangée par Florence Caillon elle-même, dans une partition musicale actuelle, cinq circassiennes-danseuses et circassiens-danseurs forment une étonnante communauté de cygnes noirs et blancs. Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version contemporaine riche, d’une grande nouveauté de mouvement. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20 billetterie@theatredubeauvaisis.com

English :

Florence Caillon has successfully reinterpreted Swan Lake, renewing our understanding of this emblematic work. To the music of Tchaikovsky?s Swan Lake, rearranged by Florence Caillon herself in a contemporary musical score, five circus dancers form an astonishing community of black and white swans. Between the illusion of love and the recognition of the other, Florence Caillon offers a rich contemporary version of this mythical ballet, with all-new movement.

German :

Florence Caillon hat sich mit großem Erfolg an eine Neuinterpretation von Schwanensee gewagt, in der sie unseren Blick auf dieses emblematische Werk erneuert. Zu Tschaikowskys Schwanensee-Musik, die Florence Caillon selbst in eine aktuelle Partitur umarrangiert hat, bilden fünf Zirkusartistinnen und Zirkusartisten eine erstaunliche Gemeinschaft von schwarzen und weißen Schwänen. Zwischen Liebesillusion und Anerkennung des Anderen bietet Florence Caillon diesem mythischen Ballett eine reiche zeitgenössische Version mit einer großen Neuheit an Bewegungen.

Italiano :

Florence Caillon ha intrapreso una rilettura di grande successo del Lago dei cigni, rinnovando la nostra comprensione di quest’opera iconica. Sulle musiche del Lago dei cigni di Čajkovskij, riarrangiate dalla stessa Florence Caillon in una partitura musicale contemporanea, cinque ballerini di circo formano una sorprendente comunità di cigni bianchi e neri. Tra l’illusione dell’amore e il riconoscimento dell’altro, Florence Caillon offre una ricca versione contemporanea di questo leggendario balletto, con un movimento tutto nuovo.

Espanol :

Florence Caillon se ha embarcado en una exitosa relectura de El lago de los cisnes, renovando nuestra comprensión de esta obra emblemática. Al son de la música del Lago de los Cisnes de Chaikovski, reordenada por la propia Florence Caillon en una partitura contemporánea, cinco bailarines de circo forman una asombrosa comunidad de cisnes blancos y negros. Entre la ilusión del amor y el reconocimiento del otro, Florence Caillon ofrece una rica versión contemporánea de este legendario ballet, con un movimiento totalmente nuevo.

L’événement LE LAC DES CYGNES Florence Caillon Compagnie L’Eolienne Beauvais a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis