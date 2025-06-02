Le Lac des Cygnes International Ballet – ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

Le Lac des Cygnes International Ballet Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.

INDIGO PRODUCTIONS (79) PRÉSENTE : LE LAC DES CYGNESL’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre liveLe Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de danse des quatre petits cygnes bien au-delà du public amateur de ballet. En bref : une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà.Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’ International Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans. Ouverture des portes : 1h avant le début de la représentation indiquée sur votre billet Durée du spectacle : 2H30 entracte compris

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87