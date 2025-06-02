Le Lac des Cygnes International Ballet – ZINGA ZANGA Beziers

Le Lac des Cygnes International Ballet Début : 2026-02-26 à 20:00. Tarif : – euros.

INDIGO PRODUCTIONS (79) PRÉSENTE : LE LAC DES CYGNESternational Festival Ballet & FestivalOrchestraprésententUne féerie de beauté, d'élégance et de grâce Le lac des cygnes Le meilleur ballet classique de tous les tempsMusique : P. I. TschaikowskyChorégraphie : L. Ivanov et M. PetipaDécors et costumes : V. OkunevUn rêve de ballet : Le Lac des cygnesL'International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d'élégance et de grâce. Une œuvre d'artaccomplie accompagnée d'un orchestre en direct.Le Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune princeSiegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par leduc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir duvéritable amour.Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L'AllegroModerato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l'objet d'innombrables parodies dansla chorégraphie de Lev Ivanov etest donc connu sous le nom de danse des quatre petits cygnes bien au-delà du public amateur de ballet. En bref : une œuvre géniale d'un compositeur génial et qui attire le publicdepuis des siècles déjà.Le Lac des cygnes est présenté comme par magiesur scène par l'un des meilleurs ensembles de balletclassique, l'International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtreVjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg etLa Scala deMilan, les magnifiques costumes et l'élégance sans limite et la légèreté insouciante de l' InternationaPMR

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34