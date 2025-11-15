LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET Béziers

LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL FESTIVAL BALLET

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 50 – 50 – 74 EUR

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Un ballet féerique avec orchestre live, décors grandioses et danseurs virtuoses. Grâce, élégance et magie pour toute la famille !

L’International Festival Ballet offre une féerie de grâce et d’élégance, accompagné par un orchestre live. Cette œuvre intemporelle, avec ses danses mythiques comme les “quatre petits cygnes”, fascine depuis des siècles. Entre décors grandioses de Vjatscheslav Okunev, costumes somptueux et performances aériennes des danseurs, découvrez une version rêveuse et féerique de ce chef-d’œuvre du ballet classique.

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

A magical ballet with live orchestra, grandiose sets and virtuoso dancers. Grace, elegance and magic for the whole family!

German :

Ein märchenhaftes Ballett mit Live-Orchester, grandiosen Bühnenbildern und virtuosen Tänzern. Anmut, Eleganz und Magie für die ganze Familie!

Italiano :

Un balletto magico con orchestra dal vivo, scenografie grandiose e ballerini virtuosi. Grazia, eleganza e magia per tutta la famiglia!

Espanol :

Un ballet mágico con orquesta en directo, decorados grandiosos y bailarines virtuosos. Gracia, elegancia y magia para toda la familia

