Le Lac des Cygnes Antarès Le Mans

Antarès 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

Le Lac des Cygnes de retour à Antarès Le Mans !

Chef-d’œuvre intemporel du ballet classique, Le Lac des Cygnes fait son grand retour en 2025. Dans une toute nouvelle tournée française et européenne, retrouvez l’amour romanesque d’une princesse-cygne et de son prince sous de somptueux décors et d’étincelants costumes dans cette dernière production inédite. Ce ballet nous plonge dans l’histoire féérique du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Celle-ci est victime du célèbre maléfice du magicien Rothbart: elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa promise? Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski, c’est en 1895 avec la reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand succès classique de tous les temps. Entre Pas de deux , duos romantiques et Danse des Petits Cygnes , les danseurs, accompagnés d’un orchestre de renom, interpréteront tout en élégance cette œuvre magistrale. Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter enfants comme adultes.

