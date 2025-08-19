Le lac des cygnes Le Touquet-Paris-Plage

Le lac des cygnes

Palais des congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2025-12-22

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Le Lac des Cygnes, autre ballet majeur de Tchaïkovski, raconte l’histoire tragique d’Odette, une princesse transformée en cygne par un sort maléfique. Chaque nuit, elle reprend sa forme humaine, mais elle doit retourner sous l’emprise de la malédiction le jour. Le prince Siegfried, venu chasser dans la forêt, tombe amoureux d’elle et jure de briser la malédiction. Toutefois, un malentendu orchestré par le sorcier Rothbart conduit à la trahison de Siegfried, et la malédiction ne peut être levée que par le sacrifice d’Odette et de son prince. Ce ballet émouvant, avec ses pas de danse gracieux et ses moments dramatiques, est un chef-d’œuvre de la danse classique, symbolisant le combat entre l’amour, la trahison et la rédemption. .

Palais des congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

