Le Lac des Cygnes Zenith de Limoges Limoges

Le Lac des Cygnes

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 51 – 51 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Le Lac des Cygnes, chef-d’œuvre du ballet classique en deux actes, revient en 2026 pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin. L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette reprend vie avec intensité. Odette, victime d’un sortilège cruel, est condamnée à vivre sous l’apparence d’un cygne le jour et retrouve sa forme humaine la nuit. Siegfried, fou d’amour, s’engage à briser ce sort. Arrivera-t-il à déjouer les pièges de Rothbart et à libérer Odette ? L’amour suffira-t-il pour triompher du mal ? Cette version de Le Lac des Cygnes propose, des décors enchanteurs qui plongent les spectateurs dans un univers féerique, des costumes somptueux et un orchestre accompagnant des danseurs professionnels. .

