Le Lac des Cygnes Zenith de Limoges Limoges

Le Lac des Cygnes

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 74 – 74 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’ International Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans. .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

