Le Lac des Cygnes L’international Festival Ballet La Maison de la Culture, Clermont-Ferrand Samedi 21 février 2026, 20h00

L’International Festival Ballet en offre une version magique avec Orchestre live. Décors somptueux de Vjatscheslav Okunev et costumes raffinés subliment l’élégance des danseurs.

LE LAC DES CYGNES, UN BALLET MYTHIQUE & INTEMPOREL

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée par l’orchestre live.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de « danse des quatre petits cygnes » bien au-delà du public amateur de ballet.

En bref : une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà.

Le « Lac des cygnes » est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’International Festival Ballet » garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

Lien bande annonce : [https://youtu.be/zflJpSXBE7M](https://youtu.be/zflJpSXBE7M)

Site internet : [https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/tournee/le-lac-des-cygnes-international-festival-ballet](https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/tournee/le-lac-des-cygnes-international-festival-ballet)

Facebook : [https://www.facebook.com/indigoproductionsniort/?locale=fr_FR](https://www.facebook.com/indigoproductionsniort/?locale=fr_FR)

Instagram : [https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/](https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-21T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T22:10:00.000+01:00

1

https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/le-lac-des-cygnes-24/124069

La Maison de la Culture, 71 boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand Plateau central Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme