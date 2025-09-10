Le Lac des Cygnes Les Arènes Metz
Le Lac des Cygnes Les Arènes Metz jeudi 19 mars 2026.
Le Lac des Cygnes
Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 20:00:00
L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct. Le Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour. Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’ International Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.Tout public
English :
International Festival Ballet presents an enchantment of beauty, elegance and grace. An accomplished work of art accompanied by a live orchestra. Swan Lake » is for many synonymous with ballet. This romantic tale of young Prince Siegfried, who falls in love with the swan princess Odette and wants to free her from the evil spell cast by Duke Redbeard, is a story about the power of true love. Swan Lake » is magically presented on stage by one of the world’s finest classical ballet ensembles, the International Festival Ballet. In addition, the grandiose sets by the brilliant theater designer Vjatscheslav Okunev, who works for the Mariinsky Theater in St. Petersburg and La Scala in Milan, the magnificent costumes and the boundless elegance and carefree lightness of the International Festival Ballet guarantee a dreamy, fairytale version of a classic ballet that still fascinates after more than 100 years.
German :
Das International Festival Ballet präsentiert einen Zauber aus Schönheit, Eleganz und Anmut. Ein vollendetes Kunstwerk, das von einem Live-Orchester begleitet wird. Schwanensee » ist für viele ein Synonym für Ballett. Das romantische Märchen über den jungen Prinzen Siegfried, der sich in die Schwanenprinzessin Odette verliebt und sie von dem bösen Zauber des Herzogs Rotbart befreien will, ist eine Geschichte über die Macht der wahren Liebe. Der « Schwanensee » wird von einem der besten Ensembles für klassisches Ballett, dem International Festival Ballet, auf die Bühne gezaubert. Darüber hinaus garantieren die grandiosen Bühnenbilder des genialen Theaterdesigners Vjatscheslav Okunev, der unter anderem für das Mariinski-Theater in St. Petersburg und die Mailänder Scala arbeitet, die wunderschönen Kostüme und die grenzenlose Eleganz und unbeschwerte Leichtigkeit des « International Festival Ballet » eine träumerische und märchenhafte Version eines klassischen Balletts, das auch nach über 100 Jahren noch fasziniert.
Italiano :
L’International Festival Ballet presenta un incanto di bellezza, eleganza e grazia. Un’opera d’arte compiuta, accompagnata da un’orchestra dal vivo. Il Lago dei Cigni » è per molti sinonimo di balletto. Questa romantica storia del giovane principe Siegfried, che si innamora della principessa cigno Odette e vuole liberarla dal malvagio incantesimo lanciato dal Duca Barbarossa, è una storia sul potere del vero amore. Il Lago dei Cigni » è magicamente presentato sul palco da uno dei migliori ensemble di balletto classico, l’International Festival Ballet. Le grandiose scenografie del geniale scenografo Vjatscheslav Okunev, che lavora per il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e per la Scala di Milano, i magnifici costumi e la sconfinata eleganza e spensieratezza dell’International Festival Ballet garantiscono una versione sognante e fiabesca di un balletto classico che continua ad affascinare dopo più di 100 anni.
Espanol :
International Festival Ballet presenta un encantamiento de belleza, elegancia y gracia. Una consumada obra de arte acompañada por una orquesta en directo. El Lago de los Cisnes » es para muchos sinónimo de ballet. Este cuento romántico sobre el joven príncipe Sigfrido, que se enamora de la princesa cisne Odette y quiere liberarla del malvado hechizo del duque Barbarroja, es una historia sobre el poder del amor verdadero. El lago de los cisnes » es presentado mágicamente en escena por uno de los mejores conjuntos de ballet clásico, el International Festival Ballet. La grandiosa escenografía del brillante diseñador teatral Vjatscheslav Okunev, que trabaja para el Teatro Mariinsky de San Petersburgo y La Scala de Milán, el magnífico vestuario y la desbordante elegancia y despreocupada ligereza del Ballet del Festival Internacional garantizan una versión de ensueño y cuento de hadas de un ballet clásico que sigue fascinando después de más de 100 años.
