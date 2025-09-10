Le Lac des Cygnes Les Arènes Metz

Le Lac des Cygnes Les Arènes Metz jeudi 9 avril 2026.

Le Lac des Cygnes

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le Lac des Cygnes, chef-d’œuvre du ballet classique en deux actes, revient en 2025-2026 pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin. L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette reprend vie avec intensité. Odette, victime d’un sortilège cruel, est condamnée à vivre sous l’apparence d’un cygne le jour et retrouve sa forme humaine la nuit. Siegfried, fou d’amour, s’engage à briser ce sort. Arrivera-t-il à déjouer les pièges de Rothbart et à libérer Odette ? L’amour suffira-t-il pour triompher du mal ? Cette œuvre intemporelle, créée en 1875 par Piotr Ilitch Tchaïkovski et sublimée en 1895 par le chorégraphe Marius Petipa, est devenue le symbole ultime du ballet romantique. Avec des scènes légendaires comme le célèbre pas de deux et la majestueuse danse des cygnes, ce ballet continue d’enchanter des générations entières.Tout public

.

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Swan Lake, the classical ballet masterpiece in two acts, returns in 2025-2026 for an exceptional tour of France and Europe. With an all-new production, this show promises to fill you with wonder from start to finish. The story of Prince Siegfried and Princess Odette is brought back to life with intensity. Odette, the victim of a cruel spell, is condemned to live in the guise of a swan by day, reverting to her human form at night. Siegfried, madly in love, sets out to break the spell. Will he succeed in thwarting Rothbart’s traps and freeing Odette? Will love be enough to triumph over evil? This timeless work, created in 1875 by Pyotr Ilyich Tchaikovsky and sublimated in 1895 by choreographer Marius Petipa, has become the ultimate symbol of Romantic ballet. With legendary scenes such as the famous pas de deux and the majestic swan dance, this ballet continues to enchant entire generations.

German :

Schwanensee, ein Meisterwerk des klassischen Balletts in zwei Akten, kehrt 2025-2026 für eine außergewöhnliche Tournee durch Frankreich und Europa zurück. Mit einer völlig neuen Produktion verspricht diese Aufführung, Sie von Anfang bis Ende zu begeistern. Die Geschichte von Prinz Siegfried und Prinzessin Odette wird mit Intensität wieder zum Leben erweckt. Odette, Opfer eines grausamen Zaubers, ist dazu verurteilt, tagsüber in der Gestalt eines Schwans zu leben und nachts ihre menschliche Gestalt wieder anzunehmen. Der liebestolle Siegfried setzt sich dafür ein, diesen Fluch zu brechen. Wird es ihm gelingen, Rothbarts Fallen zu umgehen und Odette zu befreien? Wird die Liebe ausreichen, um das Böse zu besiegen? Dieses zeitlose Werk, das 1875 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski uraufgeführt und 1895 von dem Choreografen Marius Petipa sublimiert wurde, ist zum ultimativen Symbol des romantischen Balletts geworden. Mit legendären Szenen wie dem berühmten Pas de deux und dem majestätischen Schwanentanz verzaubert dieses Ballett auch heute noch ganze Generationen.

Italiano :

Il Lago dei Cigni, il capolavoro del balletto classico in due atti, torna nel 2025-2026 per un’eccezionale tournée in Francia e in Europa. Con una nuova produzione, questo spettacolo promette di stupirvi dall’inizio alla fine. La storia del principe Siegfried e della principessa Odette torna a rivivere con una vendetta. Odette, vittima di un crudele incantesimo, è condannata a vivere sotto forma di cigno di giorno e a tornare umana di notte. Siegfried, follemente innamorato, si propone di rompere l’incantesimo. Riuscirà a sventare le trappole di Rothbart e a liberare Odette? L’amore sarà sufficiente a trionfare sul male? Quest’opera senza tempo, creata nel 1875 da Pëtr Il’ič Čajkovskij e sublimata nel 1895 dal coreografo Marius Petipa, è diventata il simbolo per eccellenza del balletto romantico. Con scene leggendarie come il famoso pas de deux e la maestosa danza del cigno, questo balletto continua a incantare intere generazioni.

Espanol :

El lago de los cisnes, la obra maestra del ballet clásico en dos actos, regresa en 2025-2026 para una gira excepcional por Francia y Europa. Con una producción totalmente nueva, este espectáculo promete sorprenderle de principio a fin. La historia del príncipe Sigfrido y la princesa Odette revive con fuerza. Odette, víctima de un cruel hechizo, está condenada a vivir bajo la apariencia de un cisne durante el día y a volver a su forma humana por la noche. Sigfrido, locamente enamorado, se propone romper el hechizo. ¿Conseguirá desbaratar las trampas de Rothbart y liberar a Odette? ¿Bastará el amor para triunfar sobre el mal? Esta obra intemporal, creada en 1875 por Piotr Ilich Chaikovski y sublimada en 1895 por el coreógrafo Marius Petipa, se ha convertido en el símbolo máximo del ballet romántico. Con escenas legendarias como el famoso pas de deux y la majestuosa danza del cisne, este ballet sigue encantando a generaciones enteras.

L’événement Le Lac des Cygnes Metz a été mis à jour le 2025-09-10 par AGENCE INSPIRE METZ