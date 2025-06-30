Le Lac des Cygnes – PALAIS DES CONGRES Perpignan

FRANCE BILLET PRÉSENTE : LE LAC DES CYGNESPlein de romantisme et de beauté, LE LAC DES CYGNES est considéré comme le chef-d’œuvre le plus spectaculaire du répertoire de danse classique. Un thème de véritable poésie romantique, où le bien triomphe du mal.LE LAC DES CYGNES a atteint un prestige intemporel, porté par la musique inspirée de Piotr Tchaïkovski et la chorégraphie inventive et expressive de Marius Petipa. Tchaïkovski a composé ce chef-d’œuvre de manière transcendante : la Suite op. 20 perpétue l’œuvre du compositeur. La chorégraphie de Petipa, reliant le corps humain aux mouvements d’un cygne, révèle son génie et sa capacité créatrice.Une production classique avec des décors réalistes d’une beauté époustouflante, des costumes aux détails somptueux confectionnés à la main et une distribution impeccable de solistes et du corps de ballet. Une grande production classique et irrésistible qui représente un moment mémorable de la saison. Un spectacle unique qui restera dans la mémoire du public. À ne pas manquer!

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66