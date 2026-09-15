LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau
mardi 30 mars 2027 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
LE LAC DES CYGNES
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50.2 – 50.2 – 50.2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 20:00:00
fin : 2027-03-30 22:20:00
Date(s) :
2027-03-30
L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.
Le « Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.
Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de « danse des quatre petits cygnes » bien au-delà du public amateur de ballet. En bref : une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : LE LAC DES CYGNES
L’événement LE LAC DES CYGNES Pau a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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