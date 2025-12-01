LE LAC DES CYGNES Perpignan
LE LAC DES CYGNES Perpignan dimanche 14 décembre 2025.
LE LAC DES CYGNES
Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 48 – 48 – 48
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26
English :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
German :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Italiano :
Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet
Espanol :
Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet
