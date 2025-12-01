LE LAC DES CYGNES

Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 48 – 48 – 48

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

.

Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26

English :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

German :

Palais des congrès Auditorium Charles Trénet

Italiano :

Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet

Espanol :

Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet

L’événement LE LAC DES CYGNES Perpignan a été mis à jour le 2025-11-03 par PERPIGNAN TOURISME