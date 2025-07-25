LE LAC DES CYGNES REIMS ARENA Reims

LE LAC DES CYGNES

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – 69 EUR

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16

2026-04-16

Tout public

Le Lac des Cygnes 2026 une tournée inoubliable

Le Lac des Cygnes, chef-d’œuvre emblématique du ballet classique en deux actes, revient en 2026 pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle mise en scène, ce spectacle promet de vous captiver du début à la fin.

L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette renaît avec intensité. Odette, victime d’un sort cruel, est condamnée à vivre sous l’apparence d’un cygne le jour et à reprendre sa forme humaine la nuit. Siegfried, éperdu d’amour, s’engage à rompre cette malédiction. Parviendra-t-il à déjouer les ruses de Rothbart et à libérer Odette ? L’amour pourra-t-il vaincre les forces du mal ?

Cette œuvre intemporelle, composée en 1875 par Piotr Ilitch Tchaïkovski et magnifiée en 1895 par le chorégraphe Marius Petipa, s’est imposée comme le symbole ultime du ballet romantique. Porté par des scènes mythiques comme le célèbre pas de deux et la majestueuse danse des cygnes, ce ballet continue de fasciner des générations entières.

Que vous soyez amateur de ballet ou simple curieux, ce spectacle est une expérience à partager en famille ou entre amis. Parfait pour petits et grands, Le Lac des Cygnes 2026 vous invite à vivre un moment riche en émotions et en beauté. .

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims 51100 Marne Grand Est

