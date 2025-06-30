GEORGIO – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

GEORGIO – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix mercredi 11 février 2026.

GEORGIO Début : 2026-02-11 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : GEORGIOAprès “Années Sauvages”, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, le rappeur parisien avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio.Jusqu’à son retour récent, pour une double annonce : d’abord en musique, avec 2 singles successifs (dont un « Fleurs », avec Nemir) et sur scène, avec l’ouverture de la billetterie de son Adidas Arena en janvier 2026, qui succédera à son Zénith triomphal de l’année dernière.Georgio ouvre maintenant le reste des billetteries de sa tournée, il y a fort à parier que d’autres nouvelles arriveront entre-temps !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59