Le Lac des Cygnes un mythe éternel Espace André Lejeune Guéret

Le Lac des Cygnes un mythe éternel

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

2026-01-16

2026-01-16

2026-01-16

Chef-d’œuvre absolu du répertoire classique, Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski est une œuvre née d’une idée tendre un spectacle imaginé pour ses nièces, inspiré de légendes nordiques et peuplé de cygnes mystérieux.Composé entre 1875 et 1879, ce ballet blanc raconte l’histoire poignante de jeunes filles métamorphosées en cygnes par un maléfice. Longtemps incomprise, cette musique d’une infinie douceur et mélancolie connaîtra la consécration en 1895, grâce à la chorégraphie devenue mythique de Marius Petipa, maître du ballet impérial russe.

Aujourd’hui, Le Lac des Cygnes est tout simplement le ballet le plus célèbre et le plus joué au monde.

Le Sofia City Ballet vous en propose une version élégante et émouvante, fidèle au grand répertoire, portée par la grâce, la rigueur et l’émotion de 22 danseurs d’exception.

Un classique absolu, un mythe vivant, à découvrir ou redécouvrir sur scène. .

