Le Lac des cygnes | Zénith d’Auvergne Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne dimanche 21 décembre 2025.

Le Lac des cygnes | Zénith d’Auvergne

Zénith d’Auvergne Plaine de Sarliève Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21

Ballet classique

Musique Piotr Tchaïkovski

Chorégraphie Marius Petipa
Zénith d'Auvergne Plaine de Sarliève Cournon-d'Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Classical ballet

Music: Pyotr Tchaikovsky

Choreography: Marius Petipa

German :

Klassisches Ballett

Musik: Pjotr Tschaikowsky

Choreographie: Marius Petipa

Italiano :

Balletto classico

Musica: Pyotr Tchaikovsky

Coreografia: Marius Petipa

Espanol :

Ballet clásico

Música: Piotr Chaikovski

Coreografía: Marius Petipa

