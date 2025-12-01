Le Lac des cygnes | Zénith d’Auvergne

Zénith d'Auvergne
Cournon-d'Auvergne

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Ballet classique



Musique Piotr Tchaïkovski



Chorégraphie Marius Petipa

English :

Classical ballet



Music: Pyotr Tchaikovsky



Choreography: Marius Petipa

German :

Klassisches Ballett



Musik: Pjotr Tschaikowsky



Choreographie: Marius Petipa

Italiano :

Balletto classico



Musica: Pyotr Tchaikovsky



Coreografia: Marius Petipa

Espanol :

Ballet clásico



Música: Piotr Chaikovski



Coreografía: Marius Petipa

