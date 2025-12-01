Le Lac des cygnes | Zénith d’Auvergne Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne
Le Lac des cygnes | Zénith d’Auvergne Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne dimanche 21 décembre 2025.
Le Lac des cygnes | Zénith d’Auvergne
Zénith d’Auvergne Plaine de Sarliève Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Ballet classique
Musique Piotr Tchaïkovski
Chorégraphie Marius Petipa
.
Zénith d’Auvergne Plaine de Sarliève Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com
English :
Classical ballet
Music: Pyotr Tchaikovsky
Choreography: Marius Petipa
German :
Klassisches Ballett
Musik: Pjotr Tschaikowsky
Choreographie: Marius Petipa
Italiano :
Balletto classico
Musica: Pyotr Tchaikovsky
Coreografia: Marius Petipa
Espanol :
Ballet clásico
Música: Piotr Chaikovski
Coreografía: Marius Petipa
L’événement Le Lac des cygnes | Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne a été mis à jour le 2025-09-18 par Clermont Auvergne Volcans