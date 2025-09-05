Le lac des signes 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Le lac des signes

Mercredi 11 février 2026 à partir de 14h30.

Samedi 14 février 2026 à partir de 14h30.

Lundi 16 février 2026 à partir de 14h30.

Mardi 17 février 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 18 février 2026 à partir de 14h30.

Jeudi 19 février 2026 à partir de 14h30.

Vendredi 20 février 2026 à partir de 14h30.

Je désire faire une rencontre sans préjuger de ce que je cherche ou de ce que je pourrais trouver sans le chercher. Et je me demande à qui je manquerais si je disparaissais ce soir, à part à mon devoir ?Enfants

Siegfried, jeune prince en âge de se marier, est sommé par ses parents de choisir une épouse au cours d’un bal organisé pour l’occasion. Furieux de voir son romantisme ainsi malmené, le jeune homme part à la chasse. Arrivé au bord du lac, alors qu’il s’apprête à viser un troupeau de cygnes blancs, il assiste, médusé, à leur métamorphose en une myriade de jeunes filles, parmi lesquelles, la délicieuse Odette…



À partir de différentes versions issues de la culture slave et de sources d’inspiration plus personnelles, loin de la technicité du ballet dont il s’inspire, le spectacle invente un vocabulaire hybride fait de mots, de gestes, de sons et d’images, pour recomposer l’histoire que Le lac des cygnes a rendu populaire. .

English :

I want to meet someone without prejudging what I’m looking for or what I might find without looking for it. And I wonder who would miss me if I disappeared tonight, apart from my duty?

German :

Ich wünsche mir, eine Begegnung zu machen, ohne Vorurteile darüber, was ich suche oder was ich finden könnte, ohne zu suchen. Und ich frage mich, wen ich vermissen würde, wenn ich heute Abend verschwinde, außer meiner Pflicht?

Italiano :

Voglio incontrare qualcuno senza avere pregiudizi su ciò che sto cercando o su ciò che potrei trovare senza cercarlo. E mi chiedo: chi sentirebbe la mia mancanza se sparissi stasera, a parte il mio dovere?

Espanol :

Quiero conocer a alguien sin prejuzgar lo que busco o lo que podría encontrar sin buscarlo. Y me pregunto quién me echaría de menos si desapareciera esta noche, aparte de mi deber

