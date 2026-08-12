Informations pratiques

Le Lâcher de Saison Le Jardin Moderne Rennes Mercredi 16 septembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Prêt·es à lancer la nouvelle saison en grande POP ? Le Jardin Moderne vous donne rendez-vous pour son traditionnel Lâcher de Saison avec trois artistes à découvrir : Fanny, Louise Thomas et Flore.

**Prêt·es à lancer la nouvelle saison en grande POP ? Le Jardin Moderne vous donne rendez-vous pour son traditionnel Lâcher de Saison avec trois artistes à découvrir : Fanny, Louise Thomas et Flore.** Une soirée pour célébrer le début de saison, découvrir la programmation à venir et (re)découvrir le JM !

**Fanny**

Fanny est une chanteuse, autrice-compositrice et multi-instrumentiste originaire du sud de la France. Formée dès l’enfance au conservatoire, elle rejoint en 2022 le groupe La Femme comme chanteuse et claviériste. Pour ce projet solo elle propose une pop française aux influences yé-yé et orchestrales, entre synthétiseurs vintage et sonorités sixties. Son univers mêle mélancolie, douceur et paysages méditerranéens.

**Louise Thomas**

Originaire de Bretagne, Louise Thomas est une artiste à la voix singulière qui nourrit une folk mélancolique et farouchement indépendante. Elle déploie cette voix à la fois onirique et incarnée dans un écrin de guitares électriques aux trémolos vintage, aux réverbérations planantes et aux textures délicatement saturées, évoquant un paysage sonore intime, nostalgique et cinématographique.

**Flore**

Artiste rennaise, Flore installe sur scène une bulle intimiste, un moment suspendu. Ses accords délicats et ses mélodies sensibles aux sonorités folk vous invitent au voyage et vous offrent cette parenthèse, simple et authentique, qui touche en plein cœur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-16T23:59:00.000+02:00

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https://www.jardinmoderne.org/agenda/fanny-louise-thomas-flore/

Le Jardin Moderne 11 rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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