LE LÂCHER-PRISE FAUT-IL TOUT ACCEPTER ? Montpellier

LE LÂCHER-PRISE FAUT-IL TOUT ACCEPTER ?

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 mars, de 10h00 à 13h00 Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Lâcher prise, c’est simplement apprendre à ne plus lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. En relâchant cette pression, on gagne un calme immédiat et beaucoup plus de force pour gérer les défis de la vie.

Le lâcher-prise faut-il tout accepter ?

Samedi 21 mars, de 10h00 à 13h00 Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Lâcher prise, c’est simplement apprendre à ne plus lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer. En relâchant cette pression, on gagne un calme immédiat et beaucoup plus de force pour gérer les défis de la vie. Cette matinée vous donne des clés simples pour alléger votre esprit et vivre plus sereinement.

La liberté intérieure Apprenez à identifier et à relâcher les tensions mentales inutiles qui pèsent sur votre quotidien.

La force de l’acceptation Découvrez comment accepter une situation n’est pas une faiblesse, mais un choix courageux qui redonne du pouvoir sur vos émotions.

Une sérénité durable Repartez avec des méthodes de méditation concrètes pour garder un esprit léger et stable, même face aux imprévus.

Inscription Sur le site ou sur place (venir 10 min avant).

Coût 25 € (Normal) 20 € (Réduit). Inclus avec le Pass Médit ou le Pass Streaming.

Aide financière Personne n’est refusé par manque de moyens financiers, contactez-nous. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, March 21, 10:00 a.m. to 1:00 p.m. Each session is different, follows on from one another and complements one another for a progressive experience.

Letting go is simply learning to stop fighting what we can’t change. By releasing this pressure, we gain immediate calm and much greater strength to deal with life?s challenges.

L’événement LE LÂCHER-PRISE FAUT-IL TOUT ACCEPTER ? Montpellier a été mis à jour le 2026-02-23 par 34 OT MONTPELLIER