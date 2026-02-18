Le lai de la harpe et du luth Vitré
Le lai de la harpe et du luth Vitré vendredi 6 mars 2026.
Le lai de la harpe et du luth
5 Allée de la Lorraine Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
Balade musicale entre Bretagne et temps anciens avec
– Claire Bénard harpes médiévale et celtique
– Esteban La Rotta chant, luth, guitare renaissance
Contes médiévaux, complaintes bretonnes, chants du monde et danses de la Renaissance s’entrelacent dans un voyage musical immersif et envoutant.
Participation libre
Réservation au 06 30 45 84 04 ou par mail à evelyne.julienallain@sfr.fr
Concert chez l’habitant, jauge limitée. .
5 Allée de la Lorraine Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 30 45 84 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le lai de la harpe et du luth Vitré a été mis à jour le 2026-02-18 par OT VITRE