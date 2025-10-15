Le langage des oiseaux Le langage des oiseaux Salle Serge Reggiani Le Tréport

Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 10:35:00

2025-10-15

Théâtre d’ombres marionnettes Le langage des oiseaux.

Deux ornithologues un brin décalées se lancent sur la piste de l’oiseau qu’elles observaient et qui a subitement disparu. Que signifient les traces mystérieuses qu’il laisse à son passage ? Est-il en train d’écrire, comme elles le pensent, un poème avec ses pattes ? Leur pistage les mène à travers une forêt, où elles feront plusieurs rencontres inattendues. Chacune d’elles transformera sa manière d’être au monde. Awena Burgess et Marie Girardin explorent le lien entre l’image, l’ombre et le chant. Elles plongent cette fois à voix et à mains nues dans le langage, ce matériau familier et sauvage à la fois. Et si toutes les traces pouvaient se lire comme des écritures ? Durée 35 minutes Tout public Dès 3 ans Tarif 5 € .

Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 55 31 culturel@ville-le-treport.fr

