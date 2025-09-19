Le lapidaire au féminin Musée Lapidaire Avignon

Le lapidaire au féminin Vendredi 19 septembre, 16h00 Musée Lapidaire Vaucluse

Pour les 6 – 12 ans accompagnés d’un adulte

Sur réservation dans la limite des places disponibles

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T16:45:00

Fin : 2025-09-19T16:00:00 – 2025-09-19T16:45:00

De la déesse à la jeune fille et femme grecque en passant par la guerrière, vous découvrirez de nombreux objets qui dévoilent leurs places dans la société antique. Grâce à de nombreux objets et une multitude d’anecdotes, c’est aussi le quotidien des femmes dans l’Antiquité qui vous sera raconté.

Musée Lapidaire 27 Rue de la République, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490857538 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/musee-lapidaire [{« type »: « email », « value »: « reservation.calvetlapidaire@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 86 33 84 »}] C’est au sein de l’ancienne chapelle du collège des Jésuites sur l’axe principal d’Avignon, que sont conservées depuis 1933, les œuvres antiques, présentées jusqu’alors dans la salle du Moyen-Age et la Cour d’Honneur du Musée Calvet. Ce fleuron de l’architecture baroque est l’œuvre de deux grands architectes, Étienne Martellange et François des Royers de la Valfenière.

La construction a débuté en 1620 et 1655, date de la consécration. Si le plan de l’édifice est d’une grande sobriété, l’aspect de la frise au dessus des tribunes, frappe par sa richesse plastique et ce foisonnement témoigne d’une reprise du décor, intervenue dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au dimanche.

