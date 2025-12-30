Le lave-vaisselle – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris
Le lave-vaisselle – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris vendredi 9 janvier 2026.
La journée aurait pu bien commencer si la bête n’était pas tombée en panne.
Si la pointe des couteaux avait été dirigée vers le bas.
Si rien n’avait bloqué l’hélice. Mais voilà c’est un matin où tout déraille.
Le problème ce n’est pas le Lave-vaisselle, c’est l’autre…
Le lave-vaisselle – théâtre La Flèche
De quel espoir fou avons-nous besoin pour nous enivrer le temps d’un cycle ?
Du vendredi 09 janvier 2026 au vendredi 13 mars 2026 :
vendredi
de 21h00 à 22h10
payant Public jeunes et adultes.
Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris
https://theatrelafleche.fr/la-saison/le-lave-vaisselle/
