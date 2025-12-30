Le lave-vaisselle – théâtre La Flèche Théâtre La Flèche Paris

La journée aurait pu bien commencer si la bête n’était pas tombée en panne.

Si la pointe des couteaux avait été dirigée vers le bas.

Si rien n’avait bloqué l’hélice. Mais voilà c’est un matin où tout déraille.

Le problème ce n’est pas le Lave-vaisselle, c’est l’autre…

Le lave-vaisselle – théâtre La Flèche



De quel espoir fou avons-nous besoin pour nous enivrer le temps d’un cycle ?

Du vendredi 09 janvier 2026 au vendredi 13 mars 2026 :

vendredi

de 21h00 à 22h10

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre La Flèche 77 rue de Charonne 75011 Paris

https://theatrelafleche.fr/la-saison/le-lave-vaisselle/



