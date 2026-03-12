Le Lavoir en Famille Lavoir Moderne Parisien Paris

Pendant les vacances d’avril, le Lavoir Moderne Parisien invite petits et grands à découvrir la nouvelle édition du festival jeune public Le Lavoir en Famille. Un rendez-vous festif et sensible qui propose aux enfants et à leurs familles de partir à la rencontre du théâtre, du conte, de la musique et de la danse.

Pendant les vacances d’avril, le Lavoir Moderne Parisien invite petits et grands à découvrir la nouvelle édition du festival jeune public Le Lavoir en Famille. Un rendez-vous festif et sensible qui propose aux enfants et à leurs familles de partir à la rencontre du théâtre, du conte, de la musique et de la danse.

Au programme cette année : six spectacles pour rêver, rire, frissonner et s’émerveiller. On y croisera Ulysse en quête de retour, un garçon qui apprend à trouver sa voix, une Reine et un Petit Soldat qui cherchent à se retrouver, ou encore des univers poétiques où les corps dansent et racontent l’invisible.

Avec Odyssée, Au bout de ma langue, La Reine et le Petit Soldat, Oculta, Rattrapage et Le Chant de la Louve, le festival propose des aventures artistiques accessibles dès le plus jeune âge, pensées pour partager ensemble le plaisir du spectacle vivant.

À noter : une représentation gratuite du spectacle Au bout de ma langue aura également lieu le mercredi 22 avril à 14h30 à la Mairie du 18ᵉ arrondissement.

Lieu : Lavoir Moderne Parisien – 35 rue Léon, Paris 18ᵉ

Dates : du 13 au 23 avril 2026

Tarifs : de 5 € à 10 €

Programme complet : https://lavoirmoderneparisien.com/le-lavoir-en-famille/le-lavoir-en-famille-4/

Pendant les vacances d’avril, le Lavoir Moderne Parisien invite petits et grands à découvrir la nouvelle édition du festival jeune public Le Lavoir en Famille. Un rendez-vous festif et sensible qui propose aux enfants et à leurs familles de partir à la rencontre du théâtre, du conte, de la musique et de la danse.

Du lundi 13 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :

payant

De 5 à 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75018 Paris

https://lavoirmoderneparisien.com/le-lavoir-en-famille/le-lavoir-en-famille-4/ production@lavoirmoderneparisien.com



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