Le lavoir en fête Trévières

Le lavoir en fête Trévières vendredi 5 septembre 2025.

Le lavoir en fête

Trévières Trévières Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-05 18:30:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Vendredi 05 septembre 2025

⏰ à partir de 18h30

lavoir rue du pont de la barre TREVIERES

Avec les Compagnons de Formigny et les Joyeux Colibris. .

Trévières Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44 secretariat@ville-trevieres.fr

