Le lavoir en fête Trévières
Le lavoir en fête
Trévières Trévières Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 18:30:00
fin : 2025-09-05
Vendredi 05 septembre 2025
⏰ à partir de 18h30
lavoir rue du pont de la barre TREVIERES
Avec les Compagnons de Formigny et les Joyeux Colibris. .
Trévières Trévières 14710 Calvados Normandie +33 2 31 22 50 44 secretariat@ville-trevieres.fr
English : Le lavoir en fête
German : Le lavoir en fête
Italiano :
Espanol :
