Le Lecteur de bonne aventure

Voie Communale du Canal Ham Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Sous une tente, entrez dans un cabinet de curiosités et rencontrez un voyageur mystérieux… passionné par les mots !

Tirage de cartes, lecture dans une boule de cristal, contes enchantés… Laissez-vous voyager à travers les mots grâce aux codes de la voyance !

Durée 5 à 15 minutes

1 à 4 spectateurs par séance

Animation en continu

sur réservation via les coordonnées ci-dessous

Sous une tente, entrez dans un cabinet de curiosités et rencontrez un voyageur mystérieux… passionné par les mots !

Tirage de cartes, lecture dans une boule de cristal, contes enchantés… Laissez-vous voyager à travers les mots grâce aux codes de la voyance !

Durée 5 à 15 minutes

1 à 4 spectateurs par séance

Animation en continu

sur réservation via les coordonnées ci-dessous .

Voie Communale du Canal Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 65 58 00 01 mediatheque@estdelasomme.fr

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English :

Under a tent, enter a cabinet of curiosities and meet a mysterious traveller? passionate about words!

Card drawing, crystal ball reading, enchanted tales? Let yourself travel through words thanks to the codes of clairvoyance!

Duration: 5 to 15 minutes

1 to 4 spectators per session

Continuous animation

by reservation using the contact details below

L’événement Le Lecteur de bonne aventure Ham a été mis à jour le 2026-03-10 par OT HAUTE SOMME PERONNE