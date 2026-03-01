Le Lecteur de bonne aventure Ham
Le Lecteur de bonne aventure Ham mercredi 18 mars 2026.
Le Lecteur de bonne aventure
Voie Communale du Canal Ham Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Sous une tente, entrez dans un cabinet de curiosités et rencontrez un voyageur mystérieux… passionné par les mots !
Tirage de cartes, lecture dans une boule de cristal, contes enchantés… Laissez-vous voyager à travers les mots grâce aux codes de la voyance !
Durée 5 à 15 minutes
1 à 4 spectateurs par séance
Animation en continu
sur réservation via les coordonnées ci-dessous
Sous une tente, entrez dans un cabinet de curiosités et rencontrez un voyageur mystérieux… passionné par les mots !
Tirage de cartes, lecture dans une boule de cristal, contes enchantés… Laissez-vous voyager à travers les mots grâce aux codes de la voyance !
Durée 5 à 15 minutes
1 à 4 spectateurs par séance
Animation en continu
sur réservation via les coordonnées ci-dessous .
Voie Communale du Canal Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 65 58 00 01 mediatheque@estdelasomme.fr
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English :
Under a tent, enter a cabinet of curiosities and meet a mysterious traveller? passionate about words!
Card drawing, crystal ball reading, enchanted tales? Let yourself travel through words thanks to the codes of clairvoyance!
Duration: 5 to 15 minutes
1 to 4 spectators per session
Continuous animation
by reservation using the contact details below
L’événement Le Lecteur de bonne aventure Ham a été mis à jour le 2026-03-10 par OT HAUTE SOMME PERONNE