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Le Leuy en Fêtes Le Leuy

Le Leuy en Fêtes Le Leuy

Le Leuy en Fêtes Le Leuy vendredi 31 juillet 2026.

Ville
40250 Le Leuy
Département
Landes
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Tarif
20 20 10 Tarif de base plein tarif

Le Leuy

Le Leuy en Fêtes

Le Leuy Landes

Tarif : 20 – 20 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-31

Le 31/07
21h Super Loto Bingo
00h Soirée Bodega Lou Luy

Le 1/08
8h Concours de pêche
20h Repas Champêtre suivi du bal

Le 2/08
10h30 Messe en musique
12h Apéritif Concert
17h Inter-villages
20h Repas
23h Feu d’artifice

Le 3/08
11h Paulo Magie
12h Apéritif tapas
16h Concours de Belote
Vendredi 31 Juillet

21h Super Loto Bingo
00h Soirée à la Bodega Lou Luy

SAMEDI 1er Août

8h Concours de pêche
A l’issue Omelette traditionnelle & remise des lots
20h Repas Champêtre animé par le Blue Brass Band
Menu Assiette basque, côte à l’os “du boucher”/Frites, salade, glace
Menu enfant Assiette basque, wings de poulet/frites, glace
À l’issue bal animé par DJ Axel et Monsters Ound

DIMANCHE 2 Août

10h30 Messe en musique animée par la chorale de Souprosse et l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
12h Apéritif Concert animé par l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
17h Inter-villages
20h Repas animé par Olivier Jack
Menu Rougail Saucisses
23h Feu d’artifice

LUNDI 3 Août

11h Paulo Magie
12h Apéritif tapas offert par le comité des fêtes
16h Grand Concours de Belote   .

Le Leuy 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 03 53 69  resa.cdfleleuy@gmail.com

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English : Le Leuy en Fêtes

July 31
9:00 p.m.: Super Loto Bingo
12:00 a.m.: Bodega Night at Lou Luy

August 1
8:00 a.m.: Fishing Contest
8:00 p.m.: Country-style dinner followed by a dance

August 2
10:30 a.m.: Musical Mass
12:00 p.m.: Aperitif Concert
5:00 p.m.: Inter-village competition
8:00 p.m.: Dinner
11:00 p.m. Fireworks

August 3
11:00 a.m. Paulo Magie
12:00 p.m. Aperitif Tapas
4:00 p.m. Belote Tournament

L’événement Le Leuy en Fêtes Le Leuy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tartas