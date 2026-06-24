Le Leuy en Fêtes Le Leuy
Le Leuy en Fêtes Le Leuy vendredi 31 juillet 2026.
Le Leuy
Le Leuy en Fêtes
Le Leuy Landes
Tarif : 20 – 20 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Le 31/07
21h Super Loto Bingo
00h Soirée Bodega Lou Luy
Le 1/08
8h Concours de pêche
20h Repas Champêtre suivi du bal
Le 2/08
10h30 Messe en musique
12h Apéritif Concert
17h Inter-villages
20h Repas
23h Feu d’artifice
Le 3/08
11h Paulo Magie
12h Apéritif tapas
16h Concours de Belote
Vendredi 31 Juillet
21h Super Loto Bingo
00h Soirée à la Bodega Lou Luy
SAMEDI 1er Août
8h Concours de pêche
A l’issue Omelette traditionnelle & remise des lots
20h Repas Champêtre animé par le Blue Brass Band
Menu Assiette basque, côte à l’os “du boucher”/Frites, salade, glace
Menu enfant Assiette basque, wings de poulet/frites, glace
À l’issue bal animé par DJ Axel et Monsters Ound
DIMANCHE 2 Août
10h30 Messe en musique animée par la chorale de Souprosse et l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
12h Apéritif Concert animé par l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
17h Inter-villages
20h Repas animé par Olivier Jack
Menu Rougail Saucisses
23h Feu d’artifice
LUNDI 3 Août
11h Paulo Magie
12h Apéritif tapas offert par le comité des fêtes
16h Grand Concours de Belote .
Le Leuy 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 03 53 69 resa.cdfleleuy@gmail.com
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English : Le Leuy en Fêtes
July 31
9:00 p.m.: Super Loto Bingo
12:00 a.m.: Bodega Night at Lou Luy
August 1
8:00 a.m.: Fishing Contest
8:00 p.m.: Country-style dinner followed by a dance
August 2
10:30 a.m.: Musical Mass
12:00 p.m.: Aperitif Concert
5:00 p.m.: Inter-village competition
8:00 p.m.: Dinner
11:00 p.m. Fireworks
August 3
11:00 a.m. Paulo Magie
12:00 p.m. Aperitif Tapas
4:00 p.m. Belote Tournament
L’événement Le Leuy en Fêtes Le Leuy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tartas