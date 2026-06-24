Le Leuy en Fêtes Le Leuy vendredi 31 juillet 2026.

Le Leuy

Le Leuy en Fêtes

Le Leuy Landes

Tarif : 20 – 20 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Le 31/07

21h Super Loto Bingo

00h Soirée Bodega Lou Luy

Le 1/08

8h Concours de pêche

20h Repas Champêtre suivi du bal

Le 2/08

10h30 Messe en musique

12h Apéritif Concert

17h Inter-villages

20h Repas

23h Feu d’artifice

Le 3/08

11h Paulo Magie

12h Apéritif tapas

16h Concours de Belote

Vendredi 31 Juillet

21h Super Loto Bingo

00h Soirée à la Bodega Lou Luy

SAMEDI 1er Août

8h Concours de pêche

A l’issue Omelette traditionnelle & remise des lots

20h Repas Champêtre animé par le Blue Brass Band

Menu Assiette basque, côte à l’os “du boucher”/Frites, salade, glace

Menu enfant Assiette basque, wings de poulet/frites, glace

À l’issue bal animé par DJ Axel et Monsters Ound

DIMANCHE 2 Août

10h30 Messe en musique animée par la chorale de Souprosse et l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever

12h Apéritif Concert animé par l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever

17h Inter-villages

20h Repas animé par Olivier Jack

Menu Rougail Saucisses

23h Feu d’artifice

LUNDI 3 Août

11h Paulo Magie

12h Apéritif tapas offert par le comité des fêtes

16h Grand Concours de Belote .

Le Leuy 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 03 53 69 resa.cdfleleuy@gmail.com

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English : Le Leuy en Fêtes

July 31

9:00 p.m.: Super Loto Bingo

12:00 a.m.: Bodega Night at Lou Luy

August 1

8:00 a.m.: Fishing Contest

8:00 p.m.: Country-style dinner followed by a dance

August 2

10:30 a.m.: Musical Mass

12:00 p.m.: Aperitif Concert

5:00 p.m.: Inter-village competition

8:00 p.m.: Dinner

11:00 p.m. Fireworks

August 3

11:00 a.m. Paulo Magie

12:00 p.m. Aperitif Tapas

4:00 p.m. Belote Tournament

L’événement Le Leuy en Fêtes Le Leuy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Tartas