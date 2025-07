Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée Nantes

Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée Nantes dimanche 27 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-27 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :- levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Situé dans l’ancienne biscuiterie LU, le Lieu Unique est un centre d’arts atypique qui mêle les genres, proposant arts plastiques, théâtre, danse, musique, littérature… et qui abrite aussi un restaurant, un bar, un salon de lecture, un hammam et une crèche. Le quartier des Olivettes, populaire et chargé de souvenirs d’industries, se livrera avec ses cours et ruelles, lieux de créations en tout genre, terrains de jeux des graffeurs. Un quartier d’affaires et de gastronomie qui ne manque pas d’étonner. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : devant Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (réservation auprès de l’équipe d’accueil)

Centre-ville Nantes 44000