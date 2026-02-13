Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée, Nantes (Centre ville), Nantes

Le Lieu Unique et son quartier – Visite guidée 21 février et 4 mars Nantes (Centre ville) Loire-Atlantique

12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T14:30:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-04T14:30:00+01:00 – 2026-03-04T16:30:00+01:00

Visite guidée Le Voyage à Nantes.

Situé dans l’ancienne biscuiterie LU, le Lieu Unique est un centre d’arts atypique qui mêle les genres, proposant arts plastiques, théâtre, danse, musique, littérature… et qui abrite aussi un restaurant, un bar, un salon de lecture, une crèche.

Le quartier des Olivettes, populaire et chargé de souvenirs d’industries, se livrera avec ses cours et ruelles, lieux de créations en tout genre, terrains de jeux des graffeurs. Un quartier d’affaires et de gastronomie qui ne manque pas d’étonner.

Durée : 2h

Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide (escaliers, marches, pavés)

Nantes (Centre ville) ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Tour Lu – Lieu Unique – Nantes