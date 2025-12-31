Gallimard, 2009.

Dans cette odyssée du XXe siècle, Claude Lanzmann livre sa vie et son œuvre : son adolescence en résistance durant la Seconde Guerre mondiale, son rapport à la judéité, ses nombreux voyages et les rencontres décisives qui ont ponctué son parcours de journaliste, directeur de la revue Les Temps modernes et de réalisateur. Ses mémoires reviennent également en détail sur l’« aventure » que furent la préparation, le tournage et le montage de Shoah, son œuvre-monument.

Avec Daniel Kenigsberg, comédien.

Dans le cadre de l’exposition « ‘Shoah’ de Claude Lanzmann, les enregistrements inédits ».

Le dimanche 18 janvier 2026

de 17h00 à 18h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

