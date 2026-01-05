Le lin une tradition familiale à la ferme Saint-Vaast | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer Caen

Le lin une tradition familiale à la ferme Saint-Vaast | RDV Découverte

Mathilde et Benoît Lefèvre, producteurs de lin depuis plusieurs générations, vous accueilleront dans leur exploitation agricole pour vous faire découvrir la culture du lin, sa transformation et ses différentes utilisations.

Déroulé de la visite

Présentation en images le lin dans l’histoire, les chiffres clés, l’exploitation agricole, la culture du lin, la transformation du lin, le textile et les applications techniques

Découverte sensorielle des différentes cultures de l’exploitation (notamment le lin graines, huile, fibre, anas …) Visite accessible aux PMR

Visionnage de 2 films le lin du semis au teillage (film tourné sur l’exploitation), la recherche et les applications techniques dans le lin

Découverte du matériel agricole

L’espace boutique offre un large choix de produits en lin linge de lit, linge de table, T-shirts, chaussettes, décoration, sacs, bijoux, graines, savons à l’huile de lin …

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

English : Le lin une tradition familiale à la ferme Saint-Vaast | RDV Découverte

Mathilde and Benoît Lefèvre, flax growers for several generations, will welcome you to their farm and show you how flax is grown, processed and used.

