LE LINCEUL DE TURIN Saint-Julien

LE LINCEUL DE TURIN

Prieuré de Saint Julien Saint-Julien Hérault

29 juillet 2025

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Conférence de Patrice Majou, docteur en physique

Le Linceul de Turin appelé aussi Saint Suaire est un objet mystérieux

Patrice Majou, docteur en physique, membre de l’Association Montre Nous Ton Visage voudra nous aider à mieux comprendre l’importance pour nous et pour l’Eglise de cette image

Entrée libre

La rencontre se poursuivra autour du verre de l’Amitié .

Prieuré de Saint Julien Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 6 95 65 41 46 contactprtl34@yahoo.com

