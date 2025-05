Le Lion et les trois brigands – Haguenau, 30 mai 2025 10:00, Haguenau.

Bas-Rhin

Le Lion et les trois brigands 24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-30 10:00:00

fin : 2025-05-30 11:30:00

Date(s) :

2025-05-30

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

Dans le cadre de l’Humour des Notes 0 .

24 rue du maire André Traband

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

Welcome to Cardamom, the most peaceful town in the world! The baker prepares the rolls, the shoemaker repairs the shoes, and the weather forecast is always fine: nothing could stir up trouble among the inhabitants. Nothing, you say? That’s without taking into account three strange scoundrels by the name of Casper, Jasper and Jonathan, who have taken it into their heads to venture into town? and watch out, they’ve got a lion!

German :

Willkommen in Kardamom, der friedlichsten Stadt der Welt! Die Bäckerin schmiert ihre Brötchen, der Schuster flickt die Schuhe und der Wetterbericht verspricht immer gutes Wetter: Nichts könnte die Einwohner in Unruhe versetzen. Nichts, sagen Sie? Aber da sind ja noch die drei Gauner Casper, Jasper und Jonathan, die sich in die Stadt wagen

Italiano :

Benvenuti a Cardamom, la città più tranquilla del mondo! Il fornaio prepara i suoi panini, il calzolaio ripara le scarpe e le previsioni del tempo sono sempre buone: nulla può creare problemi agli abitanti. Niente, direte voi? Beh, senza contare tre strani furfanti di nome Casper, Jasper e Jonathan, che si sono messi in testa di avventurarsi in città? E attenzione, hanno un leone!

Espanol :

¡Bienvenido a Cardamomo, el pueblo más tranquilo del mundo! La panadera prepara sus panecillos, el zapatero repara los zapatos y la previsión meteorológica siempre es buena: nada podría suscitar problemas entre los habitantes. ¿Nada, dice? Bueno, eso sin contar a tres extraños sinvergüenzas llamados Casper, Jasper y Jonathan, a los que se les ha metido en la cabeza aventurarse por el pueblo… ¡y cuidado, tienen un león!

