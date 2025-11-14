Le Lions club de Saint-Médard-en-Jalles vous propose d’aller au théâtre Espace Villepreux – Saint-Aubin de Médoc Saint-Aubin de Médoc

Le Lions club de Saint-Médard-en-Jalles vous propose d’aller au théâtre Vendredi 14 novembre, 20h00 Espace Villepreux – Saint-Aubin de Médoc Gironde

15€/pers.

Début : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T23:00:00

Fin : 2025-11-14T20:00:00 – 2025-11-14T23:00:00

Georges ? Mais qui est Georges ? Et les murmures ? Mais pourquoi des murmures ? Comment ? Qu’est-ce que cela pourrait bien vouloir dire ?

Aaaah mais c’est le pitch que vous voulez ?!

Suffisait de demander, le voilà :

Georges, un homme aussi cynique que désabusé, se trouve seul au soir de ses 75 ans. Assommé sous l’effet des coupes de champagne dans lesquelles il noie mauvaise foi, aigreur et solitude, il revient à lui entouré de sept parfaits inconnus confortablement installés dans son salon. Passée la stupeur, un dialogue singulier et drolatique va tant bien que mal s’instaurer entre un homme qui aura traversé la vie sans la comprendre et chacun des sept péchés capitaux descendus, au soir de sa vie, lui révéler quelques-unes des ficelles qu’ils auront malicieusement tiré pour la façonner.

La voilà la nouvelle petite folie de la troupe ! Vous nous demandez ce qu’on en pense ? Et bien très franchement, si vous voulez tout savoir, ça va être ChanMé comme disent les jeux… Bon ok comme disent les gens d’à peu près 40 ans.

On vous promet un petit moment jubilatoire dont vous vous souviendrez !

Espace Villepreux – Saint-Aubin de Médoc 37 route du Tronquet, 33160 SAINT AUBIN DE MEDOC Saint-Aubin de Médoc 33160 Villepreux Gironde Nouvelle-Aquitaine

La compagnie de la Roulotte vous présente sa dernière pièce originale : Georges et les murmures. Une pièce écrite et mise en scène par Nicolas Albrespy