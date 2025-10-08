Le littoral angloy, patrimoine naturel et gestion Plage des Dunes Anglet

Le littoral angloy, patrimoine naturel et gestion Plage des Dunes Anglet mercredi 8 octobre 2025.

Le littoral angloy, patrimoine naturel et gestion

Plage des Dunes Avenue des Dunes Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine KLIMA, la Communauté d’Agglomération organise une programmation avec les acteurs du territoire autour des défis posés par le changement climatique.

En famille, entre amis ou seul(e), venez découvrir le milieu dunaire, milieu inhospitalier, sujet aux embruns, aux vents mais recelant une faune et une flore riches et insoupçonnées. Apprenez-en plus sur ce milieu fascinant et méconnu à la fois. Découvrez également la gestion appliquée sur le littoral angloy.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public (à partir de 10 ans). .

Plage des Dunes Avenue des Dunes Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

English : Le littoral angloy, patrimoine naturel et gestion

German : Le littoral angloy, patrimoine naturel et gestion

Italiano :

Espanol : Le littoral angloy, patrimoine naturel et gestion

L’événement Le littoral angloy, patrimoine naturel et gestion Anglet a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Anglet