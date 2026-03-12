Le littoral change, bougeons avec lui

5 La Rue Aumeville-Lestre Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

A l’occasion d’une randonnée accompagnée d’un agent du Parc naturel régional sur le sentier d’Aumeville-Lestre, petite commune rurale emblématique de la côte Est du Cotentin, échangez sur l’évolution du territoire et les adaptations futures à imaginer au regard du changement climatique. Réservation obligatoire. Randonnée de 5km. Réservation obligatoire. .

5 La Rue Aumeville-Lestre 50630 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Le littoral change, bougeons avec lui

L’événement Le littoral change, bougeons avec lui Aumeville-Lestre a été mis à jour le 2026-03-12 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin