Le littoral change, bougeons avec lui – Quinéville 7 juillet 2025 14:00

Manche

Le littoral change, bougeons avec lui Avenue de la plage Quinéville Manche

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07 17:30:00

2025-07-07

Face aux îles Saint-Marcouf et Tatihou, cette balade s’immisçant dans la vallée de la Sinope sera l’occasion d’échanger sur l’évolution du littoral et les adaptations futures à imaginer. Réservation obligatoire.

Avenue de la plage

Quinéville 50310 Manche Normandie

English : Le littoral change, bougeons avec lui

Facing the islands of Saint-Marcouf and Tatihou, this stroll through the Sinope valley will be an opportunity to discuss the evolution of the coastline and future adaptations. Booking essential.

German :

Dieser Spaziergang durch das Sinope-Tal mit Blick auf die Inseln Saint-Marcouf und Tatihou bietet die Gelegenheit, sich über die Entwicklung der Küste und die zukünftigen Anpassungen auszutauschen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Di fronte alle isole di Saint-Marcouf e Tatihou, questa passeggiata nella valle del Sinope sarà l’occasione per discutere dell’evoluzione del litorale e degli adattamenti futuri che dovranno essere concepiti. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Frente a las islas de Saint-Marcouf y Tatihou, este paseo por el valle de Sinope será la ocasión de debatir sobre la evolución del litoral y las futuras adaptaciones que habrá que idear. Imprescindible reservar.

