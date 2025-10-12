Le littoral change, bougeons avec lui Le Castel Sainte-Mère-Église

Le Castel FOUCARVILLE Sainte-Mère-Église Manche

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

De la plage d’Utah Beach aux hauteurs du bocage, suivez le rythme du littoral en pleine transformation. Cette randonnée accompagnée d’un agent du Parc, face aux îles Saint-Marcouf offre un moment d’échange sur les mouvements du trait de côte, les paysages qui se transforment et les choix à faire pour s’adapter aux changements à venir. Une marche enrichissante, les pieds sur terre et l’esprit tourné vers l’avenir. Parcours de 7,5 kilomètres. Réservation obligatoire. .

Le Castel FOUCARVILLE Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

