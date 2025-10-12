Le littoral change, parlons-en ! Carentan-les-Marais

Entre montées des eaux, solutions naturelles et idées d’avenir, échangeons autour d’un goûter sur les défis du littoral et les réponses possibles. Le littoral bouge, comment anticiper au mieux ces changements ? Comment suivre les évolutions en cours ? Pourquoi et comment l’eau va-t-elle monter? Comment la nature peut nous protéger ? Quelles solutions architecturales pas si loufoques peut-on imaginer pour demain ? Autant de questions que le Parc des marais se pose pour accompagner le territoire vers la résilience… Venez en discuter autour d’un goûter-causerie ! Entrée libre. .

3 Village des Ponts Douve Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

